Zema e bancada de MG em Brasília debatem prioridades para o estado

Zema apresentou aos deputados um portfólio de mais de 80 projetos considerados prioritários para Minas (foto: Divulgação/Governo de Minas) A ida do governador Romeu Zema (Novo) a Brasília nesta terça-feira (24/8) rendeu um encontro com deputados federais de Minas Gerais no Congresso Nacional. O tema principal da reunião foi a apresentação aos parlamentares de 86 projetos considerados prioritários para o estado, nas mais diversas áreas: saúde, educação, segurança pública, entre outros.





A conversa entre o governador de Minas e os deputados federais aconteceu na parte da tarde. Isso porque, pela manhã, Zema se reuniu com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para tratar de um possível acordo a respeito do rompimento barragem de rejeitos minerais da empresa Samarco, em Mariana, cidade da Região Central mineira, em 2015.









"O governador veio pessoalmente a Brasília se encontrar com a bancada federal e apresentar esse portfólio dos 86 projetos, esse cardápio de opções, e incentivar os deputados a investirem nesses projetos prioritários para Minas Gerais, que são projetos estruturantes, que melhoram a vida das pessoas", disse Aro.





O portfólio completo pode ser acessado por meio do link . Os projetos somam, ao todo, R$ 3.629.132.571,00. Após o encontro, o líder do governo de Minas no Congresso classificou a conversa como proveitosa. Ainda segundo Aro, a reunião teve grande adesão de parlamentares.





"Ele (Zema) colocou algumas contrapartidas, que, caso os deputados decidam investir nesses projetos, o governo entra com uma contrapartida, aumentando, assim, o valor da emenda para o deputado. Então acredito que foi um evento muito proveitoso, onde muitos deputados participaram presencialmente, virtualmente... quase a totalidade da bancada participou. Os deputados também falaram, deram suas opiniões e sugestões ao governador", concluiu.