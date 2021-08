Aécio Neves: 'Doria é um desqualificado'

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) reagiu aos ataques feitos pelo governador de São Paulo, João Doria, que concedeu entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Doria chamou Aécio de “covarde” e “pária dentro do PSDB” e defendeu que o parlamentar peça afastamento da legenda por causa das denúncias de corrupção que enfrenta.

Aécio engrossa o comunicado do PSDB de Minas e ataca Doria

“Doria é um desqualificado. Perdeu as condições de ser candidato à própria reeleição pela sua enorme rejeição e acha que pode comprar o PSDB para satisfazer o seu fetiche de ser candidato a presidente da República. Falta a ele dimensão e caráter para liderar qualquer projeto nacional”, respondeu o deputado, por meio de sua assessoria.

Na nota, Aécio citou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dizendo que o Doria o traiu: “De forma oportunista, se ajoelhou aos pés de Bolsonaro implorando apoio, criando o inesquecível Bolsodoria, e tenta a todo custo fazer com que as pessoas se esqueçam disso. Traiu o seu padrinho político, Geraldo Alckmin da forma mais covarde e humilhante possível, desrespeitando e atropelando a história do partido, para abrir caminho para a sua ambição”.