Tesoureiro é demitido da prefeitura que comandava até ano passado

Entre as irregularidades, Marcelo Passuelo teria acumulado a função de prefeito com a de tesoureiro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma cidade com 18 mil habitantes no Triângulo Mineiro protagonizou uma situação, no mínimo, inusitada. Um tesoureiro de 45 anos foi demitido da Prefeitura de Fronteira após passar por um Processo Administrativo Demissional (PAD). Detalhe: ele comandava a mesma prefeitura até o fim do ano passado, quando fracassou na tentativa de reeleição.