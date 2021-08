Zema indica Marcelo Aro como líder do governo de Minas no Congresso

À emissora, Aro destacou os trabalhos que vai ter a partir de agora. O parlamentar já estava alinhado ao governador Romeu Zema (Novo) e, mesmo informalmente, atuava como um dos principais interlocutores do Executivo.

Aro é o primeiro líder de Zema no Congresso e além de contribuir com as pautas legislativas, também deve buscarpara Minas Gerais. “Combinamos que meu foco, meu trabalho na liderança de governo será contribuir com as pautas legislativas que afetam nosso estado. Ele (Zema) também pediu para que eu buscasse mais recursos, mais investimentos para Minas Gerais, que eu batesse de porta a porta de cada ministério buscando recurso e que eu também o ajudasse nado governo de Minas com os nossos parlamentares federais”, disse.