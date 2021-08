Após ataques de Bolsonaro, Fux cancela reunião entre chefes de poderes

AM

Presidente do STF, Luiz Fux (foto: Agência Brasil/Reprodução) Fux, respondeu aos últimos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aos ministros da Corte Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Fux cancelou a reunião entre os três poderes. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz, respondeu aos últimosdo presidente Jair(sem partido) aos ministros da Corte. Fuxa reunião entre os





No final da tarde dessa quarta-feira (4/8), Alexandre de Moraes aceitou o pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e incluiu o presidente no inquérito das fake news.

Bolsonaro será investigado por crimes cometidos pela disseminação de informações falsas e ataques contra as instituições. O presidente acusa as eleições de serem fraudadas.

Mais cedo, em entrevista à Rádio 93 FM do Rio de Janeiro, o presidente convocou uma manifestação para a população da cidade de São Paulo se manifestar na Avenida Paulista contra os ministros com o objetivo de "defender a Constituição".





"Não podemos continuar com ministros (Judiciário) arbitrários", declarou.





De acordo com Bolsonaro, Moraes é "a própria mentira dentro do STF". Para ele, o ministro faz "ações intimidatórias" e "joga fora da Constituição". "A hora dele vai chegar", ameaçou Bolsonaro.

Além disso, Bolsonaro também vem atacando Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Nos últimos meses, o presidente vem falando a apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.



Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos).





Para o presidente, Barroso vem escondendo provas de fraude por defender o atual sistema eleitoral.