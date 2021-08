Na CPI, Cascavel diz que Ministério da Saúde recebia 'muitos picaretas'

Bolsonaro ironiza e diz que Barroso ''podia ser vice do Lula''

Bolsonaro ironiza e diz que Barroso ''podia ser vice do Lula''

'Não vou me envolver eleições estaduais', afirma Bolsonaro

'Não vou me envolver eleições estaduais', afirma Bolsonaro

Memes do voto impresso: até a volta do pombo-correio está nas redes sociais

Memes do voto impresso: até a volta do pombo-correio está nas redes sociais

Zema empossa professores na Uemg: 'Mundo acadêmico distante do mundo real'

Zema empossa professores na Uemg: 'Mundo acadêmico distante do mundo real'