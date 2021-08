Moraes sobre ataques de Bolsonaro: 'Ameaças vazias e agressões covardes'

AM

Alexandre de Moraes rebateu ataques de Bolsonaro (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL) Jair Bolsonaro (sem partido) no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes usou as redes sociais nesta quinta-feira (5/8) para falar sobre os ataques. Após receber diversas ameaças por incluir o presidente(sem partido) no inquérito dasno Supremo Tribunal Federal (), o ministrousou as redes sociais nesta quinta-feira (5/8) para falar sobre os ataques.

Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da Democracia e do Estado de Direito. %u2014 Alexandre de Moraes (@alexandre) August 5, 2021

Mais cedo, em entrevista para a Rádio 93 FM do Rio de Janeiro, o presidente convocou uma manifestação para a população da cidade de São Paulo a se manifestar na Avenida Paulista contra os ministros com o objetivo de "defender a Constituição".





"Não podemos continuar com ministros (Judiciário) arbitrários", declarou.





De acordo com Bolsonaro, Moraes é "a própria mentira dentro do STF". Para ele, o ministro faz "ações intimidatórias" e "joga fora da Constituição". "A hora dele vai chegar", ameaçou Bolsonaro.





No final da tarde de ontem, quarta-feira (4/8), Alexandre de Moraes aceitou o pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e incluiu o presidente no inquérito das fake news.





Agora, com o pedido aceito de Moraes, Bolsonaro será investigado por crimes cometidos pela disseminação de informações falsas e ataques contra as instituições. Isso porque o presidente acusou as eleições de serem fraudadas.

Com isso, a Polícia Federal poderá fazer perícias, quebrar sigilos e tomar depoimentos dos envolvidos. A investigação criminal pode, posteriormente, tornar Bolsonaro inelegível.



* Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria