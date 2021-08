Caeté: Prefeito é acusado de usar carro oficial para levar filhos à escola

Fotos e vídeos anexados ao processo mostram os veículos com os motoristas do município de Caeté levando e buscando os filhos do prefeito (foto: Reprodução/Denúncia) prefeito de Caeté, Lucas Coelho (Avante), tornou-se réu em processo que o acusa de improbidade por utilizar veículos da administração pública para fins particulares: no caso, levar e buscar os filhos na escola situada em outra cidade. O gestor do município da Região Metropolitana de BH tornou-se réu nessa terça-feira (3/8), quando a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público. deLucas Coelho (Avante), tornou-seem processo que o acusa depor utilizarda administração pública para fins particulares: no caso, levar e buscar osnasituada em outra cidade. O gestor do município da Região Metropolitana de BH tornou-se réu nessa terça-feira (3/8), quando a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público.

O julgamento ainda não tem data prevista. A denúncia foi feita em 2018 pelos então vereadores Sérgio Ferreira dos Santos (reeleito em 2020) e Jair Alex Genésio Magalhães.

“Utilização indevida de bens públicos, especificamente veículos pertencentes à frota, própria ou locada, do município de Caeté, além da utilização do trabalho dos funcionários públicos, motoristas, para fins particulares do prefeito, qual seja, transportar diariamente os dois filhos do prefeito até o Colégio Augustus, onde estudam, localizado na cidade de Sabará", afirma trecho da representação.





"As notícias davam conta de que os fatos vinham ocorrendo desde o início do ano letivo, ou seja, fevereiro de 2018”, complementa a denúncia, que consta, ainda, fotos e vídeos que mostram os veículos em frente ao colégio levando e buscando os adolescentes, além das declarações de três testemunhas. Os arquivos de mídia passaram por perícia técnica da Polícia Civil.

Os crimes pelos quais Lucas Coelho tornou-se réu estão previstos no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, artigo 340, 312 e 147 do Código Penal.

Flagrantes