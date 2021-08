Ministro da Justiça terá de depor na PF sobre supostas fraudes nas eleições

Na tarde desta quarta-feira (4/8), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, aceitou o pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e incluiu Bolsonaro e Torres no inquérito das fake news.Com isso, ambos serão investigado por crimes cometidos pela disseminação de informações falsas e ataques contra as instituições. O presidente vem afirmando sistematicamente que as eleições são fraudadas no sistema eletrônico.