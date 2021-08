Com COVID-19 após ser vacinado, Marcos do Val encontra com Ciro Nogueira

Marcos do Val disparou contra vacina da Pfizer (foto: Reprodução/Twitter)

Infectado pela segunda vez pelo coronavírus, o senador Marcos do Val (PP-ES) se reuniu com Ciro Nogueira, empossado como novo ministro-chefe da Casa Civil, nesta terça-feira (4/8). O encontro de ambos, que formam o corpo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi registrado nas redes sociais.

Marcos do Val fez críticas à vacina da Pfizer ao descobrir que tinha contraído novamente o vírus. ““Este cenário nos mostra que a COVID-19 não se intimida com nada, muito menos pelas tão faladas ‘melhores vacinas do mundo”, desabafou.





O senador disse que fez o exame nesta terça-feira e que havia tomado as duas doses da vacina no intervalo de três meses, como orientou a fabricante do imunizante.





No encontro com Ciro Nogueira, o senador usava máscaras. No entanto, o ministro estava sem o acessório. Ciro ainda coloca a mão sobre o braço direito do parlamentar.





Marcos do Val é um dos senadores governistas presentes na CPI da COVID no Senado, que investiga eventuais omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia.

Em várias oportunidades, ele defende os antigos ou atuais integrantes do governo, quando eles são atacados pela oposição, seja na defesa de medicamentos sem eficácia ou na falta de investimentos em vacinas em tempo hábil.