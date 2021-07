Arthur Lira elogia Ciro Nogueira: 'Faz a boa política'

Ciro Nogueira e Arthur Lira (foto: PP/Reprodução) Arthur Lira (PP-AL), elogiou, nesta quarta-feira (28/7), o líder do Centrão no Congresso, o agora ex-senador Ciro Nogueira, (PP-PI), escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) para assumir a Casa Civil. "É um político com vasta experiência e boa articulação política", disse Lira à GloboNews. O presidente da Câmara dos Deputados,(PP-AL), elogiou, nesta quarta-feira (28/7), o líder do Centrão no Congresso, o agora ex-senador, (PP-PI), escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) para assumir a Casa Civil. "É um político com vasta experiência e boa articulação política", disse Lira à GloboNews.









Segundo Lira, a ida de Ciro para a Casa Civil demonstra uma “articulação maior com mais confiança, conversas e firmeza”.





“A Câmara é independente e tem votado matérias importantes para o Brasil. O Senado, realmente, precisa de uma articulação mais intensa, respeitando também sua independência”, disse.





Ainda de acordo com o deputado, Ciro sabe se comportar e saberá comandar a Casa Civil. “É isso que nós precisamos.”





O novo Centrão





Lira e Nogueira fazem parte do Centrão do Congresso Nacional. A indicação de Ciro para a Casa Civil demonstra que o governo bolsonarista está cada vez mais alinhado com as políticas dos "centristas”.









O Centrão é o grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.

Bolsonaro sempre foi um grande crítico do grupo. Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o Centrão. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.