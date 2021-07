Lula: 'Nova política de Bolsonaro é ficar refém do Centrão?'

AM

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, nesta terça-feira (27/7), para criticar as últimas reformas ministeriais promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





E o Bolsonaro que ficava falando que ia acabar com a "a velha política"...



Qual é a nova política dele? Ficar refém do centrão? Não cumpriu uma coisa que ele falou.



Falava tanto de corrupção... Ainda ontem a noite eu vi o Queiroz ameaçando ele. %u2014 Lula (@LulaOficial) July 27, 2021





O chefe do Executivo federal indicou, como sua terceira aposta para a pasta, Ciro Nogueira (PP-PI) para ser o novo ministro da Casa Civil. O ex-senador é um dos líderes do Centrão.





A indicação demonstra que o governo bolsonarista está cada vez mais alinhado com as políticas dos "centristas" do Congresso Nacional.





O Centrão é como é chamado o grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.





Bolsonaro sempre foi um grande crítico do grupo. Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o Centrão. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.





“Falava tanto de corrupção... Ainda ontem à noite eu vi o Queiroz ameaçando ele”, disse Lula.

O ex-presidente é considerado o maior adversário de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com pesquisas, os dois devem se enfrentar no segundo turno do pleito.

Considerados como as “pontas” de uma polarização política no Brasil, Lula e Bolsonaro vêm trocando farpas nos últimos meses.





Ambos dizem que não conseguem enxergar uma “terceira via” para o embate de 2022.