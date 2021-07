Ciro Nogueira em 2018: Não podemos abrir mão dos sonhos do presidente Lula

Ciro Nogueira associou a sua imagem com a do ex-presidente Lula durante campanha eleitoral de 2018 (foto: Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) para ser o novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) trocou de lado na política em pouco menos de três anos. Isso porque durante sua corrida pelo Senado Federal em 2018, Nogueira associava sua imagem com a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Escolhido pelo presidente(sem partido) para ser o novo ministro da, o senador(Progressistas-PI) trocou de lado na política em pouco menos de três anos. Isso porque durante sua corrida pelo Senado Federal em 2018, Nogueira associava sua imagem com a do ex-presidente









"Não podemos abrir mão dos sonhos do presidente Lula de um país melhor para os brasileiros. Por isso, defendi e continuarei defendendo programas importantes como o Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos, que tanto melhoraram a vida de nossa gente", escreveu Ciro, acompanhado de um vídeo em que exalta Lula durante propaganda eleitoral.









Considero que deixar Lula fora da disputa é tirar do eleitor um direito de escolha. Eu fico com @LulaOficial até o fim. #sabatinaTVMM #Ciro111 %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 11, 2018

Além de já ter chamado Bolsonaro de "fascista", Ciro Nogueira afirmou, também em 2018, que "deixar Lula de fora da disputa é tirar do eleitor um direito de escolha". Nogueira se referia ao enquadramento do ex-presidente na Lei da Ficha Limpa, uma vez que foi impedido de se candidatar à presidência naquele ano por ter sido condenado em segunda instância. Atualmente, os processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





Centrão





A indicação de Ciro Nogueira demonstra que o governo bolsonarista está cada vez mais alinhado com as políticas do grupo chamado Centrão do Congresso Nacional. O Centrão é o grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.





Bolsonaro sempre foi um grande crítico do grupo. Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o Centrão. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.