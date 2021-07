Fábio Faria comemora Ciro Nogueira na Casa Civil: 'Acredito no Brasil!'

AM

Bolsonaro indiciou Nogueira para Casa Civil (foto: Redes Sociais/Reprodução) Fábio Faria, comemorou via redes sociais, nesta terça-feira (27/7), a indicação do nome do Centrão Ciro Nogueira (PP-PI) para Casa Civil. O ministro das Comunicações,comemorou via redes sociais, nesta terça-feira (27/7), a indicação do nome do Centrão(PP-PI) para Casa Civil.





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou, como sua terceira aposta para a pasta, Ciro Nogueira para ser o novo ministro da Casa Civil. O ex-senador é um dos líderes do Centrão.





A indicação demonstra que o governo bolsonarista está cada vez mais alinhado com as políticas dos "centristas" do Congresso Nacional.





O Centrão é o grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.

Bolsonaro sempre foi um grande crítico do grupo. Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o Centrão. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.