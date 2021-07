Flávio diz que Bolsonaro foi intubado por 'precaução'

Senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) (foto: Pedro França/Agencia Senado) senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) voltou a comentar o estado de saúde do pai, presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com ele, o chefe do Executivo federal precisou ser intubado como precaução. (Patriota-RJ) voltou a comentar o estado de saúde do pai, presidente(sem partido). De acordo com ele, o chefe do Executivo federal precisou ser intubado como precaução.









“Chegou a ser intubado para evitar que ele broncasse o líquido que estava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas que ele fez. Por precaução, apenas, nada de grave”, afirmou o filho ‘01’ do presidente.





O senador também confirmou que o presidente já havia sido internado no sábado (9/7) e no domingo (10/7) por conta dos soluços.

Desde a facada, Bolsonaro passou por seis cirurgias

Desde que foi vítima de um atentado em 2018, durante as eleições presidenciais, o presidente passou por quatro cirurgias em decorrência da facada. Bolsonaro também passou por dois procedimentos não relacionados ao ferimento.

Obstrução intestinal

Bolsonaro sofre de ma obstrução intestinal e deve passar por cirurgia emergencial. Em nota, o Planalto disse que o diagnóstico foi feito pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo.

"Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdôme do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", diz a nota do Ministério das Comunicações.





Em São Paulo, o chefe do Executivo federal fará exames complementares para definição da necessidade de uma cirurgia de emergência.





Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que a obstrução é consequência da tentativa de asssasinato sofrida por ele em 2018.

De acordo com o chefe do Executivo federal, esse é apenas “mais um desafio”. Para o presidente, a obstrução é consequência da tentativa de assassinato que sofreu durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Soluço

Bolsonaro vem sofrendo com crises de soluço há vários dias. Em uma das conversas com apoiadores, na semana passada, ele chegou até a comentar que falaria pouco.

Conforme o presidente, devido ao soluço, ele tinha que poupar o fôlego para um discurso que teria que fazer mais tarde naquele dia. Bolsonaro também chegou a comentar com auxiliares que o soluço seria efeito colateral de medicamento que tomou em decorrência de tratamento dentário. Agenda A agenda do presidente nesta quarta-feira (14/7) foi cancelada. Ele participaria de uma reunião dos Três Poderes, na manhã de hoje, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).



"Foi cancelada a reunião entre os presidentes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo que aconteceria nesta quarta-feira. O encontro será oportunamente reagendado", diz comunicado do STF divulgado na manhã de hoje.

A reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da COVID-19, que seria às 8h, também foi cancelada.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

