Bolsonaro sobre nova cirurgia: 'Consequência da tentativa de assassinato'

Segundo Bolsonaro, a nova cirurgia é apenas 'mais um desafio' (foto: PR/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (14/7), para falar sobre sua transferência de Brasília para São Paulo devido a uma obstrução intestinal. Bolsonaro está internado e deve passar por cirurgia emergencial.









“Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao Psol, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia”, escreveu o presidente.

Ainda de acordo com o presidente, em 2018, Deus lhe deu uma nova oportunidade. “Uma oportunidade para enfim colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho”, disse.





Bolsonaro também agradeceu as orações dos brasileiros e afirmou que é isso que o motiva a seguir em frente, enfrentar tudo que for preciso para “tirar o país de vez das garras da corrupção”.





“Peço a cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores! Temos riquezas e um povo maravilhoso que nenhum país no mundo tem. Com honestidade, com honra e com Deus no coração é possível mudar a realidade do nosso Brasil. Assim seguirei!”, escreveu o presidente.

Bolsonaro terminou o post com seu bordão: “Brasil acima de tudo; Deus acima de todos!”.