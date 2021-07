Bolsonaro tem obstrução intestinal e será transferido para São Paulo

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: PR/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será transferido ainda nesta quarta-feira (14/7) para São Paulo após exames realizados em Brasília, que confirmaram uma obstrução intestinal. A informação foi confirmada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. (sem partido) será transferido ainda nesta quarta-feira (14/7) paraapós exames realizados em Brasília, que confirmaram umaA informação foi confirmada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.









Em São Paulo, o chefe do Executivo federal fará exames complementares para definição da necessidade de uma cirurgia de emergência.





Bolsonaro deu entrada no hospital com soluços e reclamando de fortes dores abdominais. Na madrugada desta quarta, ele foi até o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.

Soluço

Bolsonaro vem sofrendo com crises de soluço há vários dias. Em uma das conversas com apoiadores, na semana passada, ele chegou até a comentar que falaria pouco.



Conforme o presidente, devido ao soluço, ele tinha que poupar o fôlego para um discurso que teria que fazer mais tarde naquele dia.

Bolsonaro também chegou a comentar com auxiliares que o soluço seria efeito colateral de medicamento que tomou em decorrência de tratamento dentário.

Agenda

A agenda do presidente nesta quarta-feira (14/7) foi cancelada. Ele participaria de uma reunião dos Três Poderes, na manhã de hoje, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).



"Foi cancelada a reunião entre os presidentes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo que aconteceria nesta quarta-feira (14). O encontro será oportunamente reagendado", diz comunicado do STF divulgado na manhã de hoje.



A reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da COVID-19, que seria as 8h também foi cancelada.