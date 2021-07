PEC do 'acordo da Vale' é aprovada em 2º turno pela Assembleia de Minas

Com alteração constitucional, acordo da Vale deve ser votado em breve pela Assembleia de Minas (foto: Clarissa Barçante/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do acordo da Vale”, por 66 votos a favor contra dois. A alteração constitucional permite ao governo de Minas fazer transferências de recursos extras e é vista pelos deputados estaduais como prerrogativa para apreciação na Casa do acordo da Vale - pela reparação ao rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho, cidade da Região Central de Minas Gerais, em janeiro de 2019. que vitimou 270 pessoas (10 seguem desaparecidas). A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na manhã desta segunda-feira (12/7), em reunião extraordinária, a “”, pora favor contra dois. A alteração constitucional permite aofazer transferências de recursos extras e é vista peloscomo prerrogativa para apreciação na Casa do acordo da Vale - pela reparação ao rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho, cidade da Região Central de Minas Gerais, em janeiro de 2019. que vitimou 270 pessoas (10 seguem desaparecidas).

O texto foi pensado para resolver o impasse em torno do projeto que ratifica a destinação de R$ 11 bilhões do montante de R$ 37,68 bilhões pagos pela Vale por conta da tragédia socioambiental. Parlamentares querem transferir R$ 1,5 bilhão da indenização aos 853 municípios, que vão dividir o montante conforme critérios populacionais.

















TCE deve fiscalizar municípios





O texto da PEC que chegou a plenário para o segundo turno tem algumas alterações. Um dos acréscimos diz que os 853 municípios precisarão apresentar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) relatórios detalhando a execução na parte que lhes cabe na emenda de R$ 1,5 bilhão.





Para integrantes do Legislativo mineiro, a PEC é importante instrumento de segurança jurídica.





“A possibilidade de transferência direta, sem burocracia mas com controle legal, de recursos oriundos de créditos adicionais. Então, esse foi o ponto principal e o ponto preservado. Por sugestão de instituições que participaram do acordo e também de deputados e deputadas, e em entendimento com o governo, foi solicitado que houvesse uma transferência direta, mas dentro dos objetos constantes do acordo judicial, do qual a Assembleia não participou”, disse, em plenário, o deputado estadual André Quintão (PT), relator do texto na Comissão Especial da PEC.





Acordo com a Vale em pauta





A Assembleia de Minas analisa os R$ 11 bilhões do acordo com a mineradora pelo fato de o montante entrar no orçamento estadual como crédito suplementar. Portanto, legalmente, a autorização legislativa é indispensável.





A gestão do governador mineiro Romeu Zema (Novo) espera os recursos para fomentar intervenções como a construção do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Obras em hospitais regionais e estradas situadas no interior também estão nos planos. O acordo da Vale foi enviado ao Legislativo em fevereiro deste ano.