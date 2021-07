ALMG: PEC do acordo da Vale tem data marcada para votação em 2º turno

Reunião nesta segunda-feira na Assembleia deve sacramentar a alteração na Constituição (foto: Clarissa Barçante/ALMG) Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a votação em segundo turno da “Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do acordo da Vale”.



A alteração constitucional permite ao governo de Minas fazer transferências de recursos extras e é vista pelos deputados estaduais como a prerrogativa que faltava para votação na Casa do acordo da Vale - pela reparação ao rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho, cidade da Região Central de Minas Gerais, em janeiro de 2019. que vitimou 270 pessoas (10 seguem desaparecidas). Está prevista para as 10h desta segunda-feira (12/7), em reunião extraordinária na), a votação em segundo turno da “”.A alteração constitucional permite aofazer transferências de recursos extras e é vista peloscomo a prerrogativa que faltava para votação na Casa do acordo da Vale - pela reparação ao rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho, cidade da Região Central de Minas Gerais, em janeiro de 2019. que vitimou 270 pessoas (10 seguem desaparecidas).









O poder Executivo, contudo, demonstrou resistência ao repasse direto das verbas às prefeituras — defendendo a assinatura de convênios. A PEC, assinada por 32 dos 77 deputados, poderia resolver o imbróglio.





Na última semana, no entanto, governo e Assembleia se acertaram e resolveram adotar a transferência direta. Mesmo assim, a emenda constitucional segue tramitando no Parlamento Estadual.





Com o aval em segundo turno da Comissão Especial criada para analisá-la, a proposta de alteração à lei máxima do estado esteve apta à votação final, em plenário.





A PEC foi aprovada em plenário em primeiro turno na última terça-feira (6). A ideia dos deputados é promulgar a PEC até terça-feira (13) para, posteriormente, votar a destinação do dinheiro do acordo com a Vale.





TCE deve fiscalizar municípios





O texto da PEC que chega a plenário para o segundo turno tem algumas alterações. Um dos acréscimos diz que os 853 municípios precisarão apresentar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) relatórios detalhando a execução na parte que lhes cabe na emenda de R$ 1,5 bilhão.





Para integrantes do Legislativo mineiro, a PEC é importante instrumento de segurança jurídica.





“Mantivemos o entendimento de possibilitar uma modalidade desburocratizada, sem a necessidade de convênios. Mas alguns critérios deverão ser observados. O mais importante é o recurso chegar na ponta, às prefeituras, mas sem ferir as diretrizes do acordo, do qual não participamos e está transitado em julgado”, disse André Quintão (PT), relator do texto.





Acordo com a Vale em pauta





A Assembleia analisa os R$ 11 bilhões do acordo com a mineradora pelo fato de o montante entrar no orçamento estadual como crédito suplementar. Portanto, legalmente, a autorização legislativa é indispensável.





A gestão do governador mineiro Romeu Zema (Novo) espera os recursos para fomentar intervenções como a construção do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Obras em hospitais regionais e estradas situadas no interior também estão nos planos.