Felipe Neto ao comandante da Aeronáutica: 'tome vergonha'

Felipe reagiu a uma entrevista de Carlos de Almeida (foto: AFP PHOTO-PLAY9)

O youtuber Felipe Neto criticou asdo tenente-brigadeiro da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Junior nesta sexta (9/7). O produtor de conteúdo chamou o militar deapós ele dizer que “homem armado não ameaça”.





“Prezado brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior. Vai ameaçar a **ta que pariu, babaca. Pare deas Forças Armadas, tome vergonha nessa tua cara e lembre-se que vc (sic) trabalha pra gente, não o contrário”, escreveu no Twitter.Felipe reagiu a uma entrevista de Carlos de Almeida ao jornal “O Globo”. Na ocasião, o militar afirmou que as Forças Armadas não vão aceitar casos deentre seus servidores, mas que a ligação entre as denúncias e seus pares tem incomodado as instituições.“A CPI acontece para levantar os fatos e as possíveis responsabilidades, mas a gente precisa saber que é um inquérito, é uma fase investigativa”, afirmou o militar.Sobre as críticas à c arta do Ministério da Defesa – que chamou as afirmações do presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), de “ataque leviano” –, o tenente-brigadeiro afirmou que “homemnão ameaça”.“Nós precisamos entender que o ataque pessoal do senador à instituição militar não é cabível a alguém que deseje ser tratado como Vossa Excelência. Porque nós somos autoridades. O comportamento de cada um de nós, das autoridades, exige ponderação e entendimento do todo”, disse o comandante da Aeronáutica.