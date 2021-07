Bolsonaro e Onyx divulgam nota de ataque das Forças Armadas a Aziz

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ministro Onyx Lorenzoni (foto: Evaristo Sá/AFP) Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, compartilharam a Omar Aziz (PSD-AM).



Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, compartilharam a nota do Ministério da Defesa contra as declarações do senador Omar Aziz (PSD-AM).

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, afirmou que "membros do lado podre das Forças Armadas estão envolvidos com falcatrua dentro do governo" ao comentar as irregularidades nas negociações de compra de vacinas.









Em nota, o ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, repudiou a fala do presidente da CPI: “O Ministro de Estado da Defesa e os Comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira repudiam veementemente as declarações do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, no dia 07 de julho de 2021, desrespeitando as Forças Armadas e generalizando esquemas de corrupção”.





De acordo com o ministro, a narrativa de Aziz, afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de “forma vil e leviana”, tratando-se de uma “acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável”.





“As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro”, afirma.





Aziz se defendeu em Plenário sobre a nota de repúdio: “Infelizmente, um discurso bastante moderado para o momento que essa Casa vive. Eu tenho respeito por vossa excelência. Mas minha fala, hoje, foi pontual. E reafirmo o que disse na CPI. Podem fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque ao me intimidar, eles intimidam essa Casa aqui”, disse o senador.





Bolsonaro compartilhou a nota em seu Facebook:













Enquanto o ministro Onyx Lorenzoni a divulgou em todas as redes sociais:









O presidente ainda não se pronunciou sobre os últimos acontecimentos da CPI da COVID que acumula denúncias de irregularidades na compra de vacinas no Ministério da Saúde.