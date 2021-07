Lula sobre denúncia de propina: 'Se provada, tem orientação do presidente'

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista para a rádio Salvador FM (foto: PT/Divulgação) Lula da Silva (PT) se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (7/7) sobre os escândalos de corrupção envolvendo a compra das vacinas contra a COVID-19 no governo federal. O petista elogiou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal e disse que, se provadas, as irregularidades teriam orientação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O ex-presidente Luiz Inácioda Silva () se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (7/7) sobre os escândalos de corrupção envolvendo a compra dascontra ano governo federal. O petista elogiou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal e disse que, se provadas, as irregularidades teriam orientação do presidente Jair(sem partido).

"O governo protelou a compra de vacinas pra poder favorecer as pessoas que estavam tentando roubar dinheiro às custas da vacina."



Ele relembrou as 527 mil mortes pela COVID-19 no Brasil. “Não pode ter algo mais triste, mais deprimente com um país precisando de vacina, com muita gente que morreu, e a gente agora fica sabendo de que pessoas estavam tentando ganhar dinheiro com a vacina, de que o governo protelou a compra para poder favorecer as pessoas que estavam tentando roubar dinheiro às custas da vacina”, lamentou.





Lula ainda acusou Bolsonaro de estar envolvido no esquema, caso seja comprovado: “Eu acho que a CPI está indo no caminho certo. E se for provado a corrupção, como tem acontecido, obviamente que tem a orientação do presidente da República, porque o Ministério da Saúde não tomaria a decisão sem consultar a Presidência da República”, apontou.

Instalada no Senado, a CPI investiga as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia e tem perseguido questões relevantes como a falta de resposta às propostas de venda de vacina da Pfizer e os indícios de irregularidades na negociação da vacina Covaxin.