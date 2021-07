CPI: veja imagem do auto de prisão de Roberto Dias, assinado por Omar Aziz

Ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias na CPI da COVID nesta quarta-feira (7/7) (foto: Agência Senado) Roberto Ferreira Dias foi detido após a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID nesta quarta-feira (7/7). O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, deu voz de prisão para o depoente e o acusou de mentir durante o depoimento. O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúdefoi detido após a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito () danesta quarta-feira (7/7). O senador(PSD-AM), presidente da comissão, deu voz de prisão para o depoente e o acusou de mentir durante o depoimento.









Não vamos ouvir historinha de servidor que pediu propina. E quem vier depor achando que pode brincar, terá o mesmo destino. %u2014 Omar Aziz (@OmarAzizSenador) July 7, 2021







No auto de prisão, são destacados dois momentos em que Dias teve a oportunidade de se retratar, mas “optou conscientemente” em não fazer: “O depoente informa que não sabe que tentaram exonerá-lo” e “O depoente não explica quem viabilizou sua permanência no cargo, após sucessivas trocas de ministros”.

Como consta no auto, "é de conhecimento público as notícias de que houve tentativas de exoneração do depoente, inclusive por Pazuello [ex-ministro da Saúde], e que este não se concretizava por pedidos de políticos. Evidente, pois, a falta com a verdade sobre esse tema". O documento foi assinado pelo presidente da CPI, Omar Aziz.





Confira os demais motivos que levaram Roberto Ferreira Dias a sair da CPI da COVID preso:





Auto de prisão, assinado pelo presidente da CPI da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto: Reprodução)

Entenda

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, compareceu à CPI da COVID, no Senado Federal, nesta quarta-feira (7/7). Os parlamentares o questionam sobre a suspeita de que ele teria pedido propina para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal.





A denúncia foi feita pelo policial militar Luiz Paulo Dominguetti, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, com sede nos Estados Unidos. Em depoimento à CPI, ele afirmou ter recebido um pedido de propina para a compra de 400 milhões de doses do imunizante. Segundo Dominguetti, o ex-diretor de Logística teria cobrado US$ 1 por dose.





Roberto Dias assumiu o cargo público em 28 de janeiro de 2019. Sua nomeação foi assinada pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.





Em outubro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a indicar Dias para compor a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele foi exonerado da pasta logo depois das acusações de propina.





Os requerimentos para a convocação foram apresentados pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Otto Alencar (PSD-BA). Nos pedidos, os parlamentares querem esclarecer também o suposto envolvimento do ex-diretor em irregularidades também na compra do imunizante indiano Covaxin.





A CPI da COVID apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. A comissão foi instalada em 27 de abril deste ano.