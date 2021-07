CPI: Aziz acusa Roberto Dias de ter 'dossiê' sobre casos de corrupção

AM

Senador Omar Aziz (PSD-AM), dá voz de prisão a Roberto Ferreira Dias, alegando que o ex-diretor 'só mentiu' em seu depoimento (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou, nesta quarta-feira (7/7), que o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias fez um dossiê para se proteger contra o governo federal.









"O senhor sabe que fez um dossiê para se proteger. Eu estou afirmando, não estou achando. Nós sabemos onde está o dossiê e com quem está”, disse. “O senhor recebeu várias ordens da Casa Civil por e-mail lhe pedindo para atender: ‘era gente nossa’, ‘essa pessoa é nossa’.”, afirmou o senador.





Mais cedo, Aziz acusou Roberto Dias de ter mentido e omitido informações durante depoimento à comissão e deu voz de prisão ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde.

O dia da CPI

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias depôs, nesta quarta-feira (7/7), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado. Os parlamentares o questionaram sobre a suspeita de que ele teria pedido propina para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal.





Segundo Dominguetti, o ex-diretor de Logística teria cobrado US$ 1 por dose.



A denúncia foi feita pelo policial militar Luiz Paulo Dominguetti, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, com sede nos Estados Unidos. Em depoimento à CPI, ele afirmou ter recebido um pedido depara a compra de 400 milhões de doses do imunizante. Segundo Dominguetti, o ex-diretor de Logística teria cobrado US$ 1 por dose.

Em outubro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a indicar Dias para compor a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Roberto Dias assumiu o cargo público em 28 de janeiro de 2019. Sua nomeação foi assinada pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele foi exonerado da pasta logo depois das acusações de propina





Os requerimentos para a convocação foram apresentados pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Otto Alencar (PSD-BA). Nos pedidos, os parlamentares querem esclarecer também o suposto envolvimento do ex-diretor em irregularidades também na compra do imunizante indiano Covaxin.





A CPI da COVID apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. A comissão foi instalada em 27 de abril deste ano.