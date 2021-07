Zema se reúne com Bolsonaro e cita apoio ao presidente do TJMG para o STF

Gilson Soares Lemes, presidente do TJMG, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press)









De acordo com o governo de Minas, Zema disse a Bolsonaro que Gilson Lemes tem desempenhado com excelência a presidência do TJMG. O desembargador está no cargo desde julho de 2020.





“O governador reforçou ainda a larga experiência na magistratura do presidente do TJMG, com atuação nas mais diversas áreas do direito como cível, criminal, eleitoral e administrativo, além do perfil que garante a harmonia e independência entre os poderes, características ideais para que possa ocupar uma cadeira na Suprema Corte”, informou, em nota, o governo.





Vontade





Em entrevista ao Estado de Minas na semana passada, o presidente do TJMG já havia falado sobre a lembrança de seu nome para ocupar uma cadeira no STF.



Gilson Lemes afirmou que se fosse escolhido, receberia a indicação “com muita alegria e honra”.





“Com relação ao meu nome, que foi cogitado em algumas oportunidades na mídia e com alguns parlamentares e colegas do tribunal, considero que me encaixo no perfil, haja vista que tenho 29 anos de carreira. Sou um juiz de carreira. A escolha cabe ao presidente, mas se acontecer seria uma bênção que a gente acolheria com muita alegria e com muita honra”, disse Lemes, que fez um balanço de seu primeiro ano de mandato no comando do Judiciário mineiro.





André Mendonça, para a vaga no STF. Em entrevista à “Rádio Guaíba” nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro confirmou que tem a intenção de indicar o advogado-geral da União,, para a vaga no STF.





"Além de ele ser evangélico – ele é evangélico, mas não quer dizer que seja uma virtude, é um direito dele de acreditar na Bíblia –, Mendonça tem notável saber jurídico. É uma pessoa humilde", afirmou Bolsonaro.

O governador de Minas Gerais,(Novo), esteve em Brasília, nesta quarta-feira (7/7), acompanhado do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (), desembargador. O motivo da ida à capital federal foi uma reunião com o presidente(sem partido), que indicará um nome nos próximos dias para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal ().