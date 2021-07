Comandante da Aeronáutica sobre CPI: 'Aquilo lá é investigação?'

Comandante disparou contra críticas feitas aos militares pelo presidente da CPI, Omar Aziz (foto: Reprodução/Twitter) Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, disparou contra o presidente da CPI da COVID no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), que havia associado os militares às Covaxin pelo governo federal. Em entrevista ao jornal O Globo, o comandante condenou os ataques da comissão ao general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e ao ex-secretário-executivo Élcio Franco durante as sessões. O comandante da, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, disparou contra o presidente da CPI da COVID no Senado,(PSD-AM), que havia associado os militares às suspeitas de corrupção apuradas pelos senadores na compra da vacina pelo governo federal. Em entrevista ao jornal O, o comandanteos ataques da comissão ao general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e ao ex-secretário-executivo Élcio Franco durante as sessões.





“A CPI acontece para levantar os fatos e as possíveis responsabilidades, mas a gente precisa saber que é um inquérito, é uma fase investigativa. Aquilo lá é investigação? O povo tem de responder”, disse Carlos Junior.





“Foi uma resposta ao presidente da CPI, porque ele colocou isso de uma forma que nos parece generalizada. E esta observação dele ontem (anteontem) já se repetiu em algumas outras oportunidades, particularmente em relação ao general (Eduardo) Pazuello (ex-ministro da Saúde), ao Elcio (Franco, ex-secretário executivo da Saúde)”, disse.





Durante o depoimento do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, Aziz afirmou, entre outras coisas, que 'fazia muito tempo que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo'. Ele se referia à citação de vários militares como suspeitos de negociatas na compra de vacinas contra a COVID-19.



“A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições pertencentes ao povo brasileiro e que gozam de elevada credibilidade junto à nossa sociedade conquistada ao longo dos séculos... As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às Instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro”, diz a nota.





Ele disse que o alto comando das Forças Armadas fica muito insatisfeito quando o governo de Jair Bolsonaro é chamado de 'militar': “Essa ideia de que nós temos um governo militar, nós vemos claramente isso como uma pauta. E isso sim, tem nos desagradado muito. Uma pauta de parte da oposição, dentro do jogo político. E eu não estou me metendo no jogo político de governo e oposição. Esta pauta de colocar no imaginário popular que os militares, principalmente os de mais alta patente, não são tão honestos, sequer tão capazes, é uma pauta que parte da imprensa vem tentando incutir nas suas matérias. E parte da oposição também”.