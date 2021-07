Zema sobre Novo e impeachment: embates políticos não podem ser priorizados

Romeu Zema, governador de MG, quer priorização de reformas econômicas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Repercussão

Filiado ao partido, o governador mineiro,, diz respeitar a decisão da legenda de apoiar a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) . Apesar disso, o chefe do Executivo estadual crê que o momento nacional pede “união” em prol de pautas como as reformas tributária e administrativa. A agremiação oficializou, nesta segunda-feira (5/7), ser favorável a eventual impedimento do líder do governo federal.“O governador Romeu Zema respeita o posicionamento do partido e reconhece a autonomia do Poder Legislativo Federal para discutir o tema. O governador reafirma que a prioridade no momento é a união em torno de pautas prioritárias para o país, como as reformas administrativa e tributária. Nesse sentido, embates políticos não podem ser priorizados em detrimento da busca por soluções de importantes problemas de Minas Gerais e do Brasil”, lê-se em comunicação enviada pelo Palácio Tiradentes aona tarde desta segunda.Ao formalizar o apoio à abertura de processo para analisar a admissibilidade do impeachment, a direção nacional do Novo afirmou que o presidente da República cometeu crimes de responsabilidade. Para embasar o posicionamento, o partido cita a postura de Bolsonaro ante a pandemia de coronavírus e na busca por vacinas.A legenda cita, também, “fortes indícios de prevaricação em denúncia de esquema de corrupção na compra do imunizante Covaxin”. O caso foi desvelado pela Comissão Parlamentar de Inquérito () da, durante o depoimento dos irmãos Luis Miranda. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou investigar Bolsonaro pela suposta ilicitude As interferências de Bolsonaro em instituições como a Polícia Federal (PF) e Agência Brasileira também são citadas.Na bancada do Novo na Câmara dos Deputados, há divergências sobre o apoio ao impeachment. Uma das vozes favoráveis é o mineiro Tiago Mitraud.“Há muito tempo a gente tem clareza de que o presidente é incapaz de conduzir o país, mas incapacidade não é motivo para impeachment. O que é motivo, segundo a legislação brasileira, são os crimes de responsabilidade. Avaliando pedidos já efetuados e novos fatos que fomos descobrindo ao longo do tempo, vimos que o processo técnico, jurídico e político, que é o impeachment, tinha materialidade para a abertura”, diz ele.O outro representante do diretório mineiro da legenda em Brasília é Lucas Gonzalez, que foi procurado por meio de seu, mas ainda não se posicionou sobre o tema. O espaço está aberto para manifestações.Representande do partido na disputa pela presidência da Câmara, Marcel Van Hattem (RS) é contra. À “Gaúcha/ZH”, ele contou não ter sido consultado sobre o tema e marcou posição contrária ao impedimento.Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), também há opiniões diversas. Ex-vice-líder do governo Zema, Guilherme da Cunha apoia o impeachment. “Que o presidente é inepto e possui conduta muito aquém do que o cargo exige, já sabemos há tempos, mas investigações recentes indicam que a isso, que o faz indigno de voto, se soma a prática de crimes, o que demanda sua saída do poder”, publicou, nas redes sociais.Embora suspenso de suas atividades partidárias por se envolver em um caso de arbitrariedade de policiais militares , Bartô afirmou ser contra a decisão da legenda que o abriga. “Enquanto não houver uma constatação clara e inequívoca, não há o que se falar de impeachment. Democracia não é um jogo de vontades e caprichos”, escreveu, em mensagem enviada à reportagem.