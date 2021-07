Em comunicado, Partido Novo declara apoio ao impeachment de Bolsonaro

ex-presidente da sigla, João Amoêdo, também se manifestou pela abertura do processo de afastamento de Bolsonaro (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Em um comunicado oficial, o Partido Novo, do governador Romeu Zema, declarou apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A sigla tem 8 deputados federais eleitos e, no segundo turno das eleições de 2018, ficou ao lado do atual chefe do Executivo na disputa por voto com o ex-candidato Fernando Haddad (PT).

O anúncio foi feito nas redes sociais e no site do partido. O ex-presidente da sigla, João Amoêdo, também se manifestou pela abertura do processo de afastamento. Em março deste ano, o Novo já havia declarado oposição ao governo, acusando o Executivo de omissão na aquisição de vacinas e incompetência na gestão da pandemia de covid-19.





De acordo com a sigla, uma análise feita por juristas e demais integrantes da área técnica apontou diversos crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro. O texto aponta "omissões na aquisição de vacinas" e "fortes indícios de prevaricação em denúncia de esquema de corrupção na compra do imunizante Covaxin".





Além disso, o comunicado também destaca a existência de fortes indícios de que ocorreram "interferências na Polícia Federal, Ministério da Justiça e na ABIN", o que se caracteriza como crime de responsabilidade, que motivaria pedido de impeachment.





A manifestação ocorre ao mesmo tempo em que pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) aponta rejeição recorde de Bolsonaro. O atual presidente é rejeitado por 62,5,% dos entrevistados, e aprovado por 33,3%.