'Não pode sequestrar minha honra', diz Ricardo Barros sobre agenda da CPI

Deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo Bolsonaro na Câmara (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Ricardo Barros (Progressistas-PR), divulgou um vídeo neste domingo (4/7) criticando a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID do Senado Federal. Ele pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a data marcada para seu depoimento na comissão para se defender das acusações. O líder do governo na Câmara, deputado(Progressistas-PR), divulgou um vídeo neste domingo (4/7) criticando a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID do Senado Federal. Ele pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a data marcada para seu depoimento na comissão para se defender das acusações.









O depoimento de Ricardo Barros, estava marcado para quinta-feira (8/7). No entanto, no novo calendário desta semana da CPI, divulgado neste domingo (4/7), o depoimento do deputado não está marcado no cronograma.





Por isso, ele divulgou um vídeo nas redes sociais solicitando ao STF para garantir seu depoimento na mesma data prevista anteriormente. “O Supremo Tribunal Federal mandou instalar a CPI da Pandemia. Eu fui convidado para estar lá dia 8 de julho, aceitei o convite e foi desmarcada a minha fala sem nenhuma justificativa. A CPI não pode sequestrar a minha honra e de qualquer um que seja. Peço ao Supremo Tribunal Federal que garanta que eu possa defender a minha honra e dizer que não tenho nada a ver com Covaxin e ajo em interesse do Brasil. Peço aos senadores que aceitem a oportunidade de me defender”, disse o deputado no vídeo.





A convocação de Barros foi aprovada pela CPI da Covid na última quarta-feira (30/6). No dia seguinte, o deputado disse que queria ser ouvido “o quanto antes” para esclarecer todos os fatos e provar a “boa conduta”.