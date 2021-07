Bolsonaro critica protesto e diz que manifestação 'sempre foi pelo poder'

São Paulo registrou confrontos entre pessoas encapuzadas e polícia, além de empurra-empurra na Avenida Paulista (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um episódio de enfrentamento entre a Polícia Militar e manifestantes registrado em São Paulo serviu para que o presidente(sem partido) fosse às redes sociais neste domingo (4/7) para criticar as manifestações ocorridas país afora contra a gestão do governo federal frente à pandemia do novo coronavírus. Os manifestantes pediram ode Bolsonaro: nas outras centenas de municípios, nenhuma ocorrência foi registrada.

“Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou "ato antidemocrático" será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou, sempre foi pelo poder!”, começou Bolsonaro, no fim da noite desse sábado (3/7), início da madrugada deste domingo (4/7).

Agora, no início desta tarde, usando das imagens do embate entre policiais e manifestantes, Bolsonaro voltou a se manifestar. Dessa vez relacionando eleição e voto impresso – defesa que Bolsonaro faz sem apresentar provas de que o atual sistema de votação, por meio de urna eletrônica, seria corruptível.

Confronto em SP

Mais de 200 cidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo foram palco de manifestações contra Jair Bolsonaro ao longo desse sábado (3/7). Os atos ocorreram de forma pacífica, sem registros de confusão, com exceção a São Paulo, onde houve um embate entre supostos manifestantes e polícia.

Pessoas encapuzadas invadiram e atearam fogo numa agência do banco Santander, na Avenida da Consolação, na capital paulista, no fim do ato contra o governo de Jair Bolsonaro na cidade. Um ponto de ônibus e a fachada de uma concessionária da Hyundai também foram depredados na mesma avenida.

Manifestantes depredam lojas ao redor da Paulista.



Manifestação democrática q fala, né?...%uD83D%uDC47 pic.twitter.com/xCYTadlgIT %u2014 %uD835%uDDEA%uD835%uDDF2%uD835%uDDFB%uD835%uDDF1%uD835%uDDF2%uD835%uDDF9 %uD835%uDDD5%uD835%uDDFF%uD835%uDDEE%uD835%uDE00%uD835%uDDF6%uD835%uDDF9%uD835%uDDE6%uD835%uDDE3 (@WendelBrasilSP) July 3, 2021

Barricadas foram montadas na via e policiais militares formaram barreiras para conter o avanço de vândalos. De acordo com a PM, algumas pessoas atiraram "coquetéis molotov", mas não houve confronto. Os atos de vandalismo começaram cerca de uma hora depois que o ato deixou a Avenida Paulista. Os bombeiros atenderam a ocorrência e o incêndio na agência bancária foi rapidamente contido. A polícia informou que agentes de trânsito e seguranças de estações de metrô teriam sido hostilizados por manifestantes. Um homem foi preso.

Na Avenida Paulista, durante o ato que teve início no meio da tarde, houve também um rápido confronto entre militantes do PSDB e do PCO. No final da tarde, quando os manifestantes tucanos caminhavam rumo à Consolação, os participantes trocaram provocações. Uma briga pontual terminou com uma bandeira do PSDB queimada no chão. O grupo logo se dispersou e não houve feridos.

Não vamos aceitar violência! Nossa equipe está acompanhando as denúncias de repressão no final da manifestação em São Paulo. Não passarão! #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/ceitAVW6Ux %u2014 Monica Seixas (@MonicaSeixas) July 3, 2021

O empurra-empurra destoa do discurso de união entre adversários políticos contra Bolsonaro, uma constante atos de ontem. Lideranças partidárias pediram foco contra o presidente apesar das diferenças ideológicas. "Toda nossa energia vai ser concentrada na unidade: unir todos aqueles que querem derrotar o Bolsonaro", defendeu o presidente do PSOL, Juliano Medeiros.

