Renan critica indiciamento e Bolsonaro: '300 mil mortes eram evitáveis'

Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, fez uma síntese sobre os primeiros 60 dias de trabalhos do colegiado neste sábado (4/7). Ele criticou a postura adotada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e chamou o chefe do Executivo de "charlatão" e "lobista".









A CPI da COVID foi instalada no Senado Federal em 27 de abril deste ano. Senadores apuram possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, o primeiro gestor da pasta no governo Bolsonaro.

Indiciamento

R$ 1 milhão em propina da Odebrecht em 2012. O senador também aproveitou para comentar sobre seu indiciamento por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal. De acordo com a investigação, Renan teria pedido e recebidoem propina da Odebrecht em 2012.

O relator da CPI da COVID compartilhou uma publicação da procuradora Janice Ascari, no qual ela dizia que o STF decidiu que a polícia não pode indiciar pessoas com foro especial por prerrogativa de função. E comentou: "Operadores do Direito que prezam a Constituição continuam a estranhar os atos ilegais das Volantes que se alinham aos gabinetes do Horror".

