Pai de Eduardo Paes morre aos 78 anos, por complicações da COVID-19

Valmar estava internado desde abril, em um hospital particular de Copacabana, Zona Sul do Rio (foto: Divulgação)

O advogado, pai do prefeito do Rio de Janeiro,(PSD), morreu na tarde desta sexta-feira (25/6), aos 78 anos, vítima de complicações da. Ele estava internado desde abril em um hospital particular de Copacabana, Zona Sul do Rio.A prefeitura emitiu uma nota oficial confirmando a morte. O pai do prefeito era baiano e estava casado havia 54 anos com Consuelo, que tem 76. O casal tem três filhos e cinco netos.Valmar havia sidocontra a COVID-19 em 5 de março. A mãe do prefeito, Consuelo, também foi imunizada, em 10 de março, e em abril contraiu a doença, mas se recuperou.Paes se infectou com o novoduas vezes, em maio de 2020 e em abril deste ano, e também está recuperado.Até esta sexta-feira, 28.337 moradores do município do Rio morreram de COVID-19, e 363.968 contraíram a doença. Os dados são da secretaria estadual de Saúde.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia