Kalil: veto da CMBH a verba para conter enchentes na Vilarinho foi 'crime'

O prefeito de Alexandre Kalil (PSD), não esconde a decepção com os 12 vereadores que barraram o projeto de lei para a concessão de um empréstimo de US$ 167 milhões - R$ 907 milhões à época do veto, em março. O poder Executivo esperava utilizar o dinheiro para urbanizar ocupações e conter enchentes na Bacia do Ribeirão Isidoro e na região da Avenida Vilarinho, no Vetor Norte da cidade. Em entrevista ao, Kalil chamou a rejeição ao texto de “crime”.

“Aquilo foi um crime. Um crime contra a pobreza. Um crime contra a fome. Um crime contra (soluções para a) inundação. Aquilo é crime. É o dinheiro mais barato do mundo, que foi politizado. Por ignorância, porque eles achavam que era um dinheiro que eu usaria como prefeito”, disse, nessa terça-feira (22/6), lembrando que, em operações do tipo, trâmites levam certo tempo.A ideia da gestão era utilizar a verba para financiar intervenções que solucionem alagamentos, como os ocorridos na. A urbanização de áreas de risco que estão no entorno das bacias, como as ocupações, Helena Greco, Dandara, Vitória e Rosa Leão, também constava na proposta. Se houvesse autorização legislativa, moradores de imóveis irregulares da região seriam beneficiados e auxiliados.A prefeitura esperava captar os US$ 167 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) – ou outra instituição financeira.Em março, o governo de Kalil e a Organizações das Nações Unidas (ONU) firmaram acordo para o desenvolvimento de Plano de Urbanização Sustentável na Izidora.“Não moro lá, mas fui lá. Quando o pessoal votou contra, nenhum botou o pé no Izidora. Nunca botaram o pé no Vilarinho. Nunca foram ver um corpo enterrado por causa de um soterramento — e eu fui lá ver com meus olhos. Botei a botina; não fui de helicóptero”, criticou Kalil.Segundo o prefeito, a relação do poder Executivo com o Parlamento municipal é permeada por “tapas e beijos”. “Espero que sejam mais beijos”, projetou.Para Kalil, o veto dos parlamentares municipais à operação financeira é “imoral”. Na visão do pessedista, o papel do poder Executivo é remeter, ao vereadores, projetos de interesse de Belo Horizonte.“Nunca tive relacionamento bom ou mal com a Câmara. Nem no mandato passado. Porque nunca foi uma coisa imoral para ser votada lá dentro. Imoral, e que vão carregar para o resto da vida, foi essa votação de (quase) R$ 1 bilhão. Vão carregar para o resto da vida e quando botarem a cabeça no travesseiro”, disparou.A Bacia do Isidoro compreende os córregos do vetor Norte belo-horizontino. São quatro córregos principais: Vilarinho e Nado, em; Terra Vermelha e Floresta, na Região Norte da cidade. A prefeitura já toca obras na área.Uma das intervenções é a construção de uma estrutura para armazenamento de água. Atualmente, a PBH trabalha em prol de melhorias nos córregos do Vilarinho e do Nado. Uma estrutura hidráulica, popularmente conhecida como piscinão, está sendo construída no encontro dos dois córregos, nas proximidades da estação Vilarinho do metrô, onde os alagamentos são frequentes.O empréstimo, além das questões urbanísticas, autorizaria a construção de outros reservatórios no entorno da bacia.



Se deixa transparecer o descontentamento com o resultado da votação sobre o empréstimo para as áreas de risco, Alexandre Kalil elogiou a tramitação de Proposta de Emenda à Lei Orgânica (Pelo) que estabelece a execução obrigatória de emendas individuais parlamentares, oriundas dos vereadores, ao Orçamento Municipal de BH.



A ideia é que os 41 vereadores dividam R$ 110 milhões para livre destinação. Metade de todo o montante devem ir para saúde e educação. Na segunda (20), o texto foi aprovado em 1° turno. Depois, retornou às comissões temáticas para ajuste antes da análise derradeira.



“O dinheiro da prefeitura é para gastar na cidade mesmo. Cada vereador sabe onde põe”, ressaltou Kalil, que pediu aos vereadores da base aliada que votassem pela aprovação da proposta.