Bolsonaro sobre lockdown: 'Não deu certo na Argentina, não deu certo aqui'

Presidente Jair Bolsonaro em live na noite desta quinta-feira (foto: Facebook/reprodução)





O presidente Jairvoltou a criticar as medidas de isolamento contra aem live na noite desta quinta-feira (17/6), pelas redes sociais.''Esse tratamento não está dando certo. Não deu certo na Argentina. Não deu certo aqui também'', disse Bolsonaro, contrariando o que é defendido pela Organização Mundial da Saúde () a respeito de medidas não farmacológicas para conter o avanço do novoO presidente citou o jornal argentinoE continuou: "Nós temos um prefeito, não sei o que deu na cabeça dele, de Araraquara, novamente, programando um novo lockdown na sua cidade. É uma cidade que morre mais gente que a média no Brasil".O distanciamento social é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir a disseminação da COVID-19.