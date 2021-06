Barroso: Bolsonaro tem 'dever cívico' de mostrar prova de fraude na eleição

AM

Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE: ''Acusações sem prova são retórica política'' (foto: STF/Reprodução) TSE), o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira (17/6) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem o “dever cívico” de apresentar provas que diz ter sobre uma suposta fraude nas eleições presidenciais de 2018.



Segundo o ministro, a proposta de voto impresso para as eleições é uma "solução arriscada para um problema que não existe".





Nos últimos meses, Bolsonaro vem falando para apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.



Em 2018, Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos validos).