Bolsonaro fará passeio de moto em cidade com 93% de ocupação de UTI COVID

A cidade do Oeste catarinense já contabilizou 638 mortes e 38.102 casos da doença. Atualmente, há 145 pacientes internados na ala reservada para coronavírus.

Recentemente, Chapecó foi uma das cidades que adotaram o tratamento precoce contra a doença. O uso de medicamentos como cloroquina, ivermectina e azitromicina não tem eficácia científica. O prefeito João Rodrigues (DEM) é apoiador de Bolsonaro.

Além de Chapecó, o presidente vai passear de moto em Florianópolis em 14 de agosto. Até agora, ele já percorreu por ruas e avenidas de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na semana passada, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo informou que o reforço no policiamento para a motociata custou R$ 1,2 milhão . Policiais das três forças de segurança estaduais foram convocados para garantir a segurança do presidente e a fluidez no trânsito.