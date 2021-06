Bolsonaro confirma mais motociatas; saiba onde

Sem capacete, Bolsonaro já fez passeios de moto em São Paulo, Rio e Brasília (foto: Reprodução/Twitter) Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que fará mais duas motociatas ao lado de apoiadores. Os novos destinos serão Chapecó e Florianópolis, ambos em Santa Catarina. Depois de mobilizar mais de 6,6 mil participantes em São Paulo, o presidente(sem partido) anunciou que fará mais duas motociatas ao lado de apoiadores. Os novos destinos serão, ambos em Santa Catarina.

O presidente confirmou que os motociclistas não vão mais pagar pedágio nas rodovias que vierem a ser concedidas à iniciativa privada.





O primeiro dos dois eventos em solo catarinense será realizado no dia (26/06), domingo, em Chapecó. Por sua vez, o trajeto de Florianópolis será realizado em 14 de agosto, segundo o presidente.





Na semana passada, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo informou que o reforço no policiamento para a motociata custou R$ 1,2 milhão. Policiais das três forças de segurança estaduais foram convocados para garantir a segurança do presidente e a fluidez no trânsito.





Dos mais de 6,3 mil policiais escalados, 1.433 atuaram exclusivamente nas medidas relacionadas ao deslocamento dos manifestantes ao longo dos 129 km do trajeto.