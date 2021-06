Zema publica decreto que regulamenta bolsa de R$ 600 a famílias vulneráveis

Governo mineiro publicou, nesta terça (15), diretrizes que regulamentam 'Força Família' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O governador(Novo) publicou, nesta terça-feira (15/6), decreto que oficializa o benefício de R$ 600, pago em parcela única, às famílias mineiras em situação de extrema pobreza. A ajuda foi sancionada em 21 de maio e, agora, ganhou regulamentação. O mecanismo foi pensado por causa da pandemia deO dinheiro deve ser repassado até 1° de agosto deste ano aos núcleos que vão usufruir do socorro. O programa social, batizado de, é fruto de projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O primeiro signatário da proposta foi o presidente do Parlamento Estadual, Agostinho Patrus (PV).Serão contempladas com a ajuda as famílias cuja renda mensal per capita não ultrapassa R$ 89. É preciso, também, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). A base de dados do governo mineiro vai considerar as famílias que estavam no CadÚnico no dia da sanção da lei.A Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) vai coordenar os pagamentos.O auxílio será subsidiado pelos recursos originários do Recomeça Minas, programa para a renegociação de dívidas fiscais de empresas . O mecanismo também foi pensado pelos deputados estaduais.O programa tem descontos no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como base. A redução sobre multas e juros para o pagamento à vista do ICMS será de 90%. Se houver parcelamentos, também há abatimento. No que tange ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), os encargos são retirados totalmente em caso de quitação à vista — e caem pela metade se houver parcelamento.A aprovação do auxílio por parte dos parlamentares ocorreu em 30 de abril. Um dia antes, porém, Romeu Zema foi às redes sociais anunciar o benefício. A divulgação "antecipada" acabou irritando alguns deputados Quando tornou o programa social público, o governador disse que seriam concedidos R$ 500 — conforme estipulavam as diretrizes originais do projeto. No dia da votação, porém, o valor foi reajustado em R$ 100.