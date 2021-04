Bolsonaro sobre liberação de cultos: 'STF vai dar uma boa resposta'

Ao lado de dom Sérgio de Deus Borges, Bispo de Foz do Iguaçu, Bolsonaro realizou uma oração. O bispo rezou um 'Pai-Nosso' ao microfone.

Ao falar sobre a pandemia de COVID-19 no Brasil, o presidente afirmou: “Não vamos chorar o leite derramado”. “Em parte, (a COVID-19) é usada politicamente não para derrotar o vírus, mas para tentar derrubar um presidente”, afirmou.



“Todos nós somos responsáveis pelo que acontece no Brasil. Em qual país do mundo não morre gente?”, completou.



Bolsonaro estava participando da transmissão de cargo do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Joaquim Silva e Luna, para o novo comandante da margem brasileira da empresa, general João Francisco Ferreira.

A ação do ministro indicado por Jair Bolsonaro teve muita repercussão. As mais comentadas foram a do governador de São Paulo,(PSDB), e a do prefeito de Belo Horizonte,(PSB).Logo após a decisão de Nunes Marques, Kalil foi às redes sociais dizer que "cultos e missas" estavam proibidos na capital mineira, que seguia a decisão do plenário do STF , que dava validade ao decreto do prefeito.