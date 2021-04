Em primeiro turno, Câmara de BH aprova igrejas como serviço essencial

Durante a abertura da sessão, o vereador Jorge Santos (Republicanos) discursou a favor da aprovação do projeto de lei. Segundo ele, igrejas estão “fazendo mais pela população” durante a pandemia de COVID-19.



O vereador não citou o nome de Alexandre Kalil, mas afirmou que “certas pessoas querem dar uma de todo poderoso”. “Se a polícia for parar meu culto, ela volta para a porta”, pontuou. Outros líderes religiosos defenderam a PL.

Frente Cristã

Outro projeto com o mesmo viés vai ser votado nesta quarta-feira (07/04). De autoria dos membros da Frente Cristã da Casa, o projeto, assim como o de Henrique Braga, foi apresentado no ano passado.





O texto prevê que “todas as celebrações religiosas, sem distinção de credo, realizadas em seus respectivos templos ou fora deles, serão consideradas atividades essenciais durante a vigência da situação de emergência em saúde pública e do estado de calamidade pública decretados em razão da pandemia de COVID-19 no município”.



Kalil x STF





Leia: Malafaia critica Kalil por não permitir cultos presenciais: ''Bobalhão'' Na véspera do feriado de Páscoa, o ministro do STF, Kássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao cargo, liberou cultos e missas em todo país. A decisão ia de encontro com a determinação de Alexandre Kalil.Leia:





Logo após a decisão de Nunes Marques, Kalil foi às redes sociais dizer que "cultos e missas" estavam proibidos, pois o que valia era "o decreto da prefeitura".

Na decisão, o ministro Nunes Marques estabeleceu a necessidade de respeitar medidas sanitárias. São elas:

Limitar a ocupação a 25% da capacidade do local;

Manter espaço entre assentos com ocupação alternada entre fileiras de cadeiras ou bancos;

Deixar o espaço arejado, com janelas e portas abertas sempre que possível;

Exigir que as pessoas usem máscaras;

Disponibilizar álcool em gel nas entradas dos templos;

Aferir a temperatura de quem entra nos templos.





Contra o projeto, a vereadora Bella Gonçalves (PSOL) pediu o adiamento da votação. “A igreja tem um papel responsável, mas a fé existe para além do templo”, destacou.