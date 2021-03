Bolsonarista e pró-comércio, deputado fecha gabinetes: 'Pandemia brutal'

Deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) (foto: Reprodução/Facebook) Bibo Nunes (PSL-RS) se sensibilizou com a COVID-19. O parlamentar comunicou em suas redes sociais nesta sexta-feira (19/3), que vai fechar seus gabinetes por tempo indeterminado devido à pandemia. O deputado federal(PSL-RS) se sensibilizou com a morte do colega senador Major Olímpio (PSL-SP) nessa quinta-feira (18/3), vítima da. O parlamentar comunicou em suas redes sociais nesta sexta-feira (19/3), que vai fechar seus gabinetes por tempo indeterminado devido à









Fechando o comércio estão sentenciando os comerciantes ao fim, junto com seus empregados!

Com precaução podem se cuidar e trabalhar.

Não conseguem ver isso?

Urubus desnorteados... %u2014 Bibo Nunes (@bibonunes1) March 15, 2021







A opinião mudou completamente após a morte do colega, senador Major Olímpio (PSL-SP) nessa quinta-feira (18/3), mais uma das 287.499 vítimas do novo coronavírus no Brasil. “Me identificava com ele por ser um guerreiro, que tinha na guerra sua zona de conforto, como eu. Ele me chamava de Deputado Bagual, que pra um gaúcho é uma honra. Descanse em paz e meus pêsames a família”, disse.





Morreu meu amigo Sen. Major Olimpio, com quem seguido tomava café da manhã.

Me identificava com ele por ser um guerreiro, que tinha na guerra sua zona de conforto, como eu.

Ele me chamava de Deputado Bagual, que pra um gaúcho é uma honra.

Descanse em paz e meus pêsames a família. %u2014 Bibo Nunes (@bibonunes1) March 18, 2021







Agora, o deputado reconheceu a situação caótica que o país vive pela pandemia. “A guerra contra a Covid entrou na fase nuclear! Os mutantes do vírus vieram com força devastadora. Todas as defesas possíveis devem ser acionadas e precisamos atacar mortalmente esse vírus, com solidariedade, isolamento e vacinação diuturna, quando possível”, afirmou.





A guerra contra a Covid entrou na fase nuclear!

Os mutantes do vírus vieram com força devastadora.

Todas as defesas possíveis devem ser acionadas e precisamos atacar mortalmente esse vírus, com solidariedade, isolamento e vacinação diuturna, quando possível. %u2014 Bibo Nunes (@bibonunes1) March 19, 2021



Ele aproveitou para comunicar aos seus apoiadores que vai fechar seus gabinetes em Brasília e Porto Alegre “até que termine esta brutal pandemia”.





Comunicação ao público:

A partir de amanhã meus gabinetes em Brasilia e Porto Alegre estarão fechados por tempo indeterminado, até que termine esta brutal pandemia.

Tenho certeza da sua compreensão.

Desejo saúde, fé e resiliência a todos! %u2014 Bibo Nunes (@bibonunes1) March 19, 2021



COVID-19 no Brasil

O Brasil registrou 2.659 novas mortes pela COVID-19 e em apenas 18 dias do mês de março já superou todas as vítimas de fevereiro, que já tinha sido um período muito ruim no País. A média móvel de óbitos semanal, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, bateu recorde pelo 20º dia consecutivo e ficou em 2.096 nessa quinta-feira (18/3). Com transmissão descontrolada da doença, o país tem visto o colapso de várias redes hospitalares. Governadores e prefeitos têm recorrido a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus.



Já o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia.