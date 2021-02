Em 174 casos do Conselho de Ética, apenas sete deputados perderam o mandato

Criado em 2001, o Conselho de Ética aplica as penalidades em casos de falta de decoro parlamentar (foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Conselho de Ética na Câmara voltou aos trabalhos nesta terça-feira (23/2). Criado em 2001, o grupo tem como dever aplicar penalidades em casos de falta de decoro parlamentar. Das 174 representações que chegaram ao conselho, no entanto, apenas em sete os deputados perderam o mandato. Em meio a polêmicas envolvendo os deputados Flordelis e Daniel Silveira , onavoltou aos trabalhos nesta terça-feira (23/2). Criado em 2001, o grupo tem como dever aplicar penalidades em casos de falta de decoro parlamentar. Das 174 representações que chegaram ao conselho, no entanto, apenas em sete os deputados perderam o mandato.





Embora as representações que têm Silveira e Flordelis como alvos peçam a perda do mandato, os integrantes do Conselho poderão decidir por outras punições como advertência, censura ou suspensão temporária do mandato.



Em caso de suspensão ou cassação, a decisão é de responsabilidade do plenário da Câmara.





Flordelis é a única deputada que não é do PSL com o nome na lista dos investigados.



Também estão na mira do Conselho de Ética o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP); e os deputados Carla Zambelli (PSL-SP), Coronel Tadeu (PSL-SP), Daniel Silveira (PSL-RJ), Carlos Jordy (PSL-RJ), Alê Silva (PSL-MG), Filipe Barros (PSL-PR) e Bibo Nunes (PSL-RS).





Em toda a história, 22 relatórios com pedido de cassação foram aprovados no Conselho de Ética, mas somente sete foram referendados pelo plenário:





André Luiz (ex-PMDB-RJ) - cassado em maio de 2005

Roberto Jefferson (PTB-RJ) - cassado em setembro de 2005

José Dirceu (PT-SP) - cassado em novembro de 2005

Pedro Corrêa (PP-PE) - cassado em março de 2006

Natan Donadon (ex-PMDB-RO) - cassado em fevereiro de 2014

André Vargas (ex-PT-PR) - cassado em dezembro de 2014

Eduardo Cunha (MDB-RJ) - cassado em setembro de 2016





Dez deputados que tiveram a perda de mandato aprovada, mas foram salvos no plenário da Câmara; e outros cinco processos em que o colegiado tinha aprovado parecer a favor da cassação nem chegaram a ser analisados pelo plenário.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina