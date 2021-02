Conselho de Ética discute os casos Flordelis e Daniel Silveira; entenda

Os processos no Conselho de Ética podem levar à cassação do mandato de Flordelis e Daniel Silveira (foto: Agência Brasil/Reprodução) Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reúne nesta terça-feira (23/2) para discutir os processos relacionados à deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser mandante do assassinato do marido, e ao deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso na semana passada após ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e defesa ao AI-5.



Os processos podem levar à cassação do mandato dos dois parlamentares. da Câmara dos Deputados se reúne nesta terça-feira (23/2) para discutir os processos relacionados àdeputada(PSD-RJ), acusada de ser mandante do assassinato do marido, e ao deputado(PSL-RJ), preso na semana passada após ataques ao Supremo Tribunal Federal () e defesa aoOs processos podem levar à cassação do mandato dos dois parlamentares.





O caso da deputada Flordelis também foi muito citado como ponto para a retomada dos trabalhos. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Conselho estava parado e precisou ser reativado após a repercussão da prisão de Daniel.





Entenda os dois casos

Flordelis

Por ter imunidade parlamentar, Flordelis segue em liberdade, mas tem sido monitorada por tornozeleira eletrônica por causa da acusação de assassinato do marido (foto: Redes Sociais/Reprodução)



A missionária, que ganhou notoriedade na década 1990 pelo número de filhos, pregava que a família era “seu bem maior”.



Pastora, cantora e deputada eleita pelo Estado do Rio de Janeiro, Flordelis obteve 196.959 votos, o melhor desempenho entre as mulheres do estado que disputavam uma vaga na Câmara dos Deputados. A missionária, que ganhou notoriedade na década 1990 pelo número de filhos, pregava que a família era "seu bem maior".

O inquérito assinado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Polícia Civil, contudo, mostra outra realidade.



Em meio a traições, tentativas de assassinato, brigas, dinheiro, incesto e religião, muitos mistérios estão associados aos integrantes da família de Flordelis, chamada pelo delegado Allan Duarte, responsável pelas investigações, de “organização criminosa”.





Por ter imunidade parlamentar, Flordelis segue em liberdade, mas, desde setembro, tem sido monitorada por tornozeleira eletrônica.

A representação contra a deputada foi apresentada pelo deputado Leo Motta (PSL-MG). Pelo fato de o autor ser um parlamentar e não um partido, o caso precisou passar pela Corregedoria da Câmara, que recomendou o envio do processo ao Conselho de Ética.

A Mesa Diretora tinha decidido, em outubro, que enviaria o caso para o colegiado, mas isso só ocorreu em fevereiro.





Anderson do Carmo foi executado com mais de 30 tiros na porta da casa do casal em Pendotiba, Niterói (RJ). Na época, a deputada federal afirmou se tratar de assalto.



A investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil não demorou muito para encontrar divergências nos depoimentos, além de outras evidências.





De acordo com a investigação, a família tentou esconder os sinais dos crimes, chegando a fazer uma fogueira no quintal da casa para destruir provas.



Os policiais acreditam que Flordelis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas oportunidades.

Em uma das mensagens encontradas pelos policiais, Flordelis chama Anderson de “traste” e pede ajuda para um filho. “André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso. Me ajuda. Cara, tô te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio?”, escreveu.

Em outra, Marzy, uma das filhas do casal, incentiva o irmão Lucas a matar o pastor por R$ 10 mil.



O revólver usado na execução estava em cima do armário de Flávio, filho que admitiu ser o autor dos disparos.



Daniel Silveira





A prisão de Daniel Silveira foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e conhecido por ter destruído a placa da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em 2018, o deputado do PSL foi preso em flagrante na terça-feira (16/2) após ter publicado vídeo com apologia ao AI-5 e em defesa de destituição dos ministros do STF.



Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e conhecido por ter destruído a placa da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em 2018, o deputado do PSL foi preso em flagrante na terça-feira (16/2) após ter publicado vídeo com apologia ao AI-5 e em defesa de destituição dos ministros do STF. As duas pautas são inconstitucionais.

A prisão foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte.





“Gostaria de ressaltar, que assistindo meu vídeo, que ali na minha raiva, me excedi realmente e por isso peço desculpas ao Brasil”, declarou.



"Peço desculpas a todo o Brasil. Assisti ao vídeo três vezes e precisei perceber que minhas palavras foram duras até para mim mesmo. Eu tinha outros modos para que pudesse expressar as minhas falas", completou.





Segundo Daniel, “em um dia nós mudamos a mente”.



“O ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Que deputado ou deputada que nunca exagerou nas suas falas? Já tivemos conflitos mas, mesmo assim, a democracia venceu”, afirmou.





Em discurso de abertura da sessão, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), chamou Daniel de “ponto fora da curva”, defendeu a democracia e aconselhou os deputados a votarem com responsabilidade. “Respeitar a constituição é respeitar ela por inteiro”, afirmou.









“Nenhuma autoridade está imune a críticas. Seja ela o presidente da República, integrantes do Legislativo, do Supremo ou do Ministério Público”, disse a deputada. “Mas temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia e as instituições e faz do seu mandato uma plataforma para atacar e incitar violência contra autoridades públicas.”