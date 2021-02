Debate sobre Eduardo Bolsonaro é adiado no Conselho de Ética

Eduardo comemorou o adiamento pelo Telegram (foto: Alessandro Dantas/PT/Reprodução) AI-5, o Conselho de Ética da Camâra vai discutir o caso do filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Além dos casos da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser mandante do assassinato do marido, e do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) , preso por ter feito ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e defender oAI-5, ovai discutir o caso dofilho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)









A representação foi feita pelo PSL e o deputado ainda não se pronunciou sobre a representação da defesa.





O debate estava marcado para esta terça-feira (23/02), mas precisou ser remarcado para quarta-feira (24/02). No Telegram e no Twitter, Eduardo Bolsonaro comemorou o adiamento.





“Iria começar agora o julgamento do meu caso no conselho de ética por eu ter twittado a foto da Joice de R$ 3. Porém, como foi iniciada a ordem do dia (plenário) a sessão foi adiada para amanhã. O parecer do relator Dep. Eduardo Costa (PTB-PA) é pelo arquivamento”, escreveu.

Em seguida, Eduardo compartilhou uma foto do processo contra ele.

Iria começar agora o julgamento do meu caso no conselho de ética por eu ter twitado a foto da Joice de R$ 3. Porém, como foi iniciada a ordem do dia (plenário) a sessão foi adiada para amanhã.



O parecer do relator Dep. Eduardo Costa (PTB-PA) é pelo arquivamento. pic.twitter.com/1We3kNgvBr %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) February 23, 2021





Outras pautas também aguardam para ser discutidas. Entre elas, acusações contra a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), Coronel Tadeu (PSL-SP), Daniel Silveira (PSL-RJ), Carlos Jordy (PSL-RJ), Alê Silva (PSL-MG), Filipe Barros (PSL-PR) e Bibo Nunes (PSL-RS).

O Conselho de Ética





O Conselho de Ética foi criado em 2001 e conta com 21 vagas para deputados titulares e 21 para suplentes.



Há 20 deputados ocupando as vagas de titulares atualmente:

Cacá Leão (PP-BA)

Cezinha de Madureira (PSD-SP) – 1º vice-presidente

Delegado Waldir (PSL-GO)

Eduardo Costa (PTB-PA)

Fabio Schiochet (PSL-SC)

Hiran Gonçalves (PP-RR)

Hugo Leal (PSD-RJ)

Juscelino Filho (DEM-MA) – atual presidente

Luiz Carlos (PSDB-AP)

Luiz Carlos Motta (PL-SP)

Márcio Marinho (Republicanos-BA)

Mauro Lopes (MDB-MG)

Dra. Vanda Milani (Solidariedade-AC)

Flávio Nogueira (PDT-PI)

Igor Timo (Podemos-MG)

Márcio Jerry (PCdoB-MA) – não está no exercício do mandato

Célio Moura (PT-TO)

Marcelo Freixo (PSOL-RJ)

Paulo Guedes (PT-MG)

Tiago Mitraud (Novo-MG)





A composição atual tem mandato até a indicação dos novos membros, o que deve ocorrer em março.