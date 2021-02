Eduardo Bolsonaro quer suspender redes sociais que banem fake news

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) (foto: AFP) Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), protocolou um fake news. Ele e outros seis parlamentares justificam o pedido como “liberdade de expressão”. O deputado federal(PSL-SP), filho do presidente(sem partido), protocolou um Projeto de Lei na Câmara para tirar do ar redes sociais que punem perfis propagadores de. Ele e outros seis parlamentares justificam o pedido como “liberdade de expressão”.





PROTOCOLAMOS PROJETO QUE MULTA E SUSPENDE REDE SOCIAL QUE CENSURAR USUÁRIO



Em ato conjunto com o Deputado @danielPMERJ e outros parlamentares, assinei PL que garante a liberdade de expressão e impede que as Big Techs censurem brasileiros



Mais detalhes: https://t.co/ls4375SBtY %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) February 10, 2021







Um dos motivos para a proposta é devido ao Youtube ter retirado do ar o canal bolsonarista “Terça Livre”, que tinha mais de 1 milhão de inscritos. A decisão foi tomada por não seguir as regras de uso do site, com a insistência em produzir vídeos questionando a integridade das eleições dos Estados Unidos, em que o democrata Joe Biden venceu Donald Trump. O Youtube considerou como um desrespeito à “política de integridade da eleição presidencial”.





Outro dos vídeos publicados pelo Terça Livre foi visto como "incitação para que outras pessoas cometam atos violentos contra indivíduos ou um grupo definido de pessoas".





O fundador do canal, Allan dos Santos, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por esquema de fake news. Em maio de 2020, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira