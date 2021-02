Vereadora de Uberlândia, Drika Protetora morre de COVID-19

Drika era ligada à causa de proteção animal (foto: Reprodução/Redes Sociais) vereadora de primeiro mandato Adriana Alves Ribeiro, a Drika Protetora (Patriota), morreu na noite deste domingo (21/02) em Uberlândia no Triângulo Mineiro. Ela estava internada e lutava há quase duas semanas devido à COVID-19. A parlamentar era ligada à causa de proteção animal e foi eleita em novembro. de primeiro mandato Adriana Alves Ribeiro, a(Patriota),na noite deste domingo (21/02) emno Triângulo Mineiro. Ela estava internada e lutava há quase duas semanas devido à. A parlamentar era ligada à causa de proteção animal e foi eleita em novembro.





Drika Protetora testou positivo para coronavírus no dia 10. Foi internada em um leito de UTI no dia 13 e no último boletim antes de sua morte, os médicos relatavam que ela passava por hemodiálise devido a uma insuficiência renal. A vereadora recebia cuidados médicos no anexo do Hospital Municipal, no Centro da cidade.









Nas eleições de 2020, foi eleita vereadora com 2.653 votos para a Câmara de Uberlândia. O suplente da ex-vereadora é Cristiano Caporezzo (Patriota), que obteve 2.012 votos. Não há definição da data da posse.





Drika Protetora recebeu diversas homenagens políticas e de pessoas ligadas às causas que defendia. Em nota oficial, o presidente da Câmara, vereador Sérgio do Bom Preço (PP), se solidarizou e prestou condolências aos familiares e amigos, em nome de todo o Poder Legislativo. “A vereadora Drika Protetora deixou sua história e legado no Legislativo Uberlandense nestes poucos dias que passou conosco. Foi uma grande líder que atuou em prol dos animais e do povo de Uberlândia e também defendeu diversas classes de pessoas menos favorecidas. Em nome de todos os vereadores, desejo que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos”.





A Prefeitura de Uberlândia também se pronunciou em nota de pesar e declarou luto oficial. “A prefeitura se solidariza com família e amigos neste momento de dor, transmitindo nossos sinceros votos de pesar pela grande perda”.





“Ficam aqui nossos mais profundos sentimentos de pesar pelo falecimento de nossa ex-presidente da APA (2012). Nossa amiga Drika Protetora. Sentiremos muito sua falta e do trabalho que você vinha fazendo há muitos e muitos anos em benefício da causa animal. Nossas orações a você e sua família, que Deus a receba prontamente. Muita Luz”, diz a nota oficial da Associação de Proteção Animal.