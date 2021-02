Após ser internada com COVID, vice-prefeita de Araguari recebe alta médica

Maria Cecília ainda continua tratamento em casa (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari)

(Solidariedade), recebeunesta segunda-feira (15/02), depois de 20 dias de internação por causa da. Ela chegou a ser transferida parano início do mês.Segundo informou a prefeitura de Araguari, por meio de sua assessoria de comunicação, Maria Cecília vai continuar oem casa. "Nos próximos dias vai continuar com máscara de oxigênio em baixo fluxo, até que consiga respirar sem a ajuda de aparelhos. Maria Cecília tem a necessidade de se manter em repouso, com movimentos leves e com orientação de um fisioterapeuta", diz o comunicado.Na última semana, a vice-prefeita viveu a expectativa de que poderia deixar, durante o fim de semana, o hospital privado em que ficou internada na cidade de vizinha, Uberlândia. Contudo, apenas nessa segunda-feira houve a melhora necessária para que voltasse para casa. Maria Cecília ficou seis dias na UTI, e deixou a unidade intensiva no dia último dia 11.Ela permaneceu por três dias no quarto antes da alta médica. "A vice-prefeita está bem e diz que não espera o momento de voltar ao trabalho e à vida normal, mas que seguirá à risca as recomendações dos médicos", disse o comunicado da prefeitura.