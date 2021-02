COVID-19: Prefeito de Araguari deixa hospital nesta segunda-feira

Uma semana depois de serpor complicações no quadro de, ode Araguari(Republicanos), temnesta segunda-feira (1º/2). Também internada, a vice-prefeita do Município do Triângulo Mineiro segue sob cuidados médicos em Uberlândia.

De acordo com informe da Prefeitura de, após quatro dias sem apresentar complicação e com quadro clínico estável, Carvalho recebeu o aval dos médicos para deixar o hospital particular no qual estava internado, também em Uberlândia.Ainda por recomendação médica, ele vai precisar de três dias de repouso pelo cansaço excessivo e mal-estar causados pelo novo“Ainda nesta semana, o prefeito deverá retornar às atividades, mas sem atendimento à comunidade ou com reuniões. Ele irá apenas despachar a documentação necessária para o bom andamento do Executivo”, informou o município.