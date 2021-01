Vice-prefeita de Araguari também é hospitalizada por COVID-19

Maria Cecília está internada em Uberlândia (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) diagnosticada com COVID-19, a vice-prefeita de Araguari, no Triângulo Mineiro, foi hospitalizada por orientação médica. Assim como o prefeito, Maria Cecília (Solidariedade) está internada em Uberlândia. Araguari, neste momento, tem pelo menos quatro nomes do primeiro escalão da administração pública afastados do trabalho presencial por testarem positivo para o novo coronavírus. Também, no Triângulo Mineiro,por orientação médica. Assim como o prefeito,(Solidariedade). Araguari, neste momento, tem pelo menos quatro nomes do primeiro escalão da administração pública afastados do trabalho presencial por testarem positivo para o novo coronavírus.









Nesta segunda-feira (25/01), o prefeito Renato Carvalho (Republicanos) foi hospitalizado por complicações da COVID-19. No último boletim, a unidade hospitalar informou que o chefe do Executivo local está em fase inflamatória e "o quadro é estável sem necessidade de oxigenioterapia".





Além de deles, testaram positivo, o procurador-geral do município, Leonardo Furtado Borelli, e o secretário municipal de gabinete, Flávio Soares. Ambos não precisaram de internação e seguem trabalhando de casa. O prédio da Prefeitura de Araguari já foi sanitizado duas vezes e é estudada restrição de atendimento ao público já nesta quarta (27/01).





Enquanto prefeito e vice estão internados, os trabalho é coordenado administrativo do Executivo municipal é sendo coordenado pela procuradoria e secretários, inclusive com reuniões pela internet. De acordo com a legislação municipal, se persistir o afastamento de Renato Carvalho e Maria Cecília por mais de 15 dias, a Câmara Municipal será informada e o presidente da casa, Leonardo Rodrigues da Silva Neto, o Leo Mulata (Republicanos), deverá assumir a chefia também do Executivo temporariamente.





De acordo com o boletim epidemiológico local, 6.456 pessoas testaram positivo para coronavírus no Município e há 141 mortes por COVID-19 confirmadas. A ocupação de leitos de UTI na Santa Casa em Araguari é total.