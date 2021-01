Araguari termina a distribuição das 1,1 mil primeiras doses da vacina

Maior parte das vacinas foi aplicada nos profissionais de saúde (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) primeira etapa da vacinação contra a COVID-19 foi finalizada em Araguari, no Triângulo Mineiro. De acordo com comunicado feito pela prefeitura neste domingo (24/01), a maior parte das vacinas foi distribuída entre os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente contra o novo coronavírus. Idosos institucionalizados e cuidadores também receberam parte do lote disponibilizado ao Município no dia 19 de janeiro. A cidade espera a chegada de mais doses, uma vez que o foi entregue não foi suficiente para imunizar todos os grupos prioritários da Fase 1. foi finalizada emi, no Triângulo Mineiro. De acordo com comunicado feito pela prefeitura neste domingo (24/01), a maior parte das vacinas foi distribuída entre osque estão atuando na linha de frente contra o novo coronavírus.também receberam parte do lote disponibilizado ao Município no dia 19 de janeiro. A cidade espera a chegada de mais doses, uma vez que o foi entregue não foi suficiente para imunizar todos os grupos prioritários da Fase 1.





1,1 mil unidades entregues a Araguari, 946 foram aplicadas para trabalhadores da saúde, enquanto as demais 154 foram destinadas ao primeiro grupo prioritário dos idosos. A prefeitura afirmou que Superintendência Regional da Saúde (SRS) já está outras 1,1 mil doses para o Município, mas que ainda não foram disponibilizadas. Isso vai acontecer nos próximos dias para garantir a eficiência de quem já tomou a primeira dose. A segunda dose tem que ser aplicada em até quatro semanas após a primeira.



LEIA MAIS 12:18 - 23/01/2021 Apesar de seguir na Onda Amarela, Araguari restringe horários do comércio

11:24 - 21/01/2021 COVID-19: com leitos de UTI ocupados, Araguari tem que transferir pacientes

11:32 - 20/01/2021 Prefeito de Araguari tem sintomas de COVID-19 no dia do início da vacinação

Dasentregues a Araguari,, enquanto as demais. A prefeitura afirmou que Superintendência Regional da Saúde (SRS) já está outras 1,1 mil doses para o Município, mas que ainda não foram disponibilizadas. Isso vai acontecer nos próximos dias para garantir a eficiência de quem já tomou a primeira dose. A segunda dose tem que ser aplicada em até quatro semanas após a primeira.





"O município receberá a segunda remessa de vacinas em breve, para a continuidade do processo de imunização na população dos grupos prioritários que são profissionais de saúde, pessoas institucionalizadas em locais de longa permanência e os pacientes acamados, para então atendermos a primeira fase, conforme orientações do Ministério da Saúde", comunicou o município. Na primeira fase ainda estão incluídos idosos com 75 anos ou mais, contudo, não foi informada a quantidade de pessoas que ainda necessitam da primeira dose nessa fase em Araguari.





Cadastro

O cadastro para vacinação segue aberto na cidade. Ele deve ser feito pela internet, diretamente no site da prefeitura, no endereço: araguari.mg.gov.br . Basta entrar no site e clicar na página que aparece em destaque. Os idosos que não têm acesso à internet podem procurar qualquer unidade de saúde local que serão orientados e o cadastro poderá ser feito.





Comércio

Neste sábado, apesar de seguir na Onda Amarela do Minas Consciente, Araguari restringiu o funcionamento do comércio e de bares. A decisão veio depois que a microrregião Uberlândia/Araguari regrediu para a Onda Vermelha do plano de combate à COVID-19 do Governo de Minas Gerais. O comércio em geral e prestadores de serviços vão funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h ao meio dia e não mais até as 18h. Em relação aos bares e restaurantes, os estabelecimentos poderão abrir apenas durante a semana, de 10h às 23h, com até 20 mesas e apenas duas pessoas em cada uma deles.





A cidade tem hoje 6.353 casos positivos de COVID-19, além de 140 mortes pela doença. A ocupação de leitos de UTI segue total.